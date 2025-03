.com - Valentina Parisse, la track by track dell’Ep VP, stasera live a Radio Italia

VP è il nuovo EP diche presenterà in anteprima al, ecco il raccontobyVP, dalle sue iniziali, è il nuovo EP diin uscita venerdì 28 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazionefonica. Pubblicato dalla label indipendente LAB e distribuito da ADA/Warner, contiene 6 tracce tra cui Minimal e la recente release Asteroide oltre le quattro inedite Colpa di Battisti, Foglie rosse, Ragazze tristi e Taxi.Questa sera 26 marzo alle ore 21:00salirà sul palco diportando in anteprima esclusiva la performance dal vivo di tutti i brani del nuovo EP per gli ascoltatori di. L’esibizione sarà trasmessa in contemporanea susolomusicana,Tv e in streaming audio video su