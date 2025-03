Piperspettacoloitaliano.it - Valentina Bivona nei Cesaroni 7 Il Ritorno: chi è l’attrice che interpreta Marta, la figlia di Marco e Eva: età e biografia

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Sceltachenei7 – Il. Smentite le diverse indiscrezioni che accreditavano quasi per certa la presenza di Sara Ciocca nel cast, anche se arriva dalla stessa agenziascelta per la parte. Per la prima volta avrà un ruolo molto importante in carriera, ovvero quello delladi Eva e. Si chiamae sarànei7 Il. Ecco qualche curiosità su di lei.età eVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????????? ?????? (@(età 19 anni) è nata nel 2006, non a caso lo stesso anno in cui debuttarono Isu Canale 5.ha studiato recitazione presso lo Studio Emme e ha partecipato a vari workshop e masterclass con personaggi rinomati del settore.