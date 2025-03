Secoloditalia.it - Valditara, la rivoluzione “si arma” contro le violenze a docenti e lingua italiana: l’annuncio in tv

Leggi su Secoloditalia.it

Scuola, ladiè “gentile” ma ferma, e decisa a ristabilire dei punti fissi per il sistema dell’istruzione tra didattica, educazione civile e sviluppo emotivo e relazionale, venuti a cadere nel tempo con i cambiamenti sociali e gli strumenti pedagogici e politici a disposizione di utenti e addetti ai lavori. Pertanto, come noto è proprio in quest’ottica il ministro ha proposto o varato iniziative mirate a rafforzare l’autorevolezza di, dirigenti e personale Ata, sottolineando l’importanza del rispetto delle istituzioni educative.? L’ultima arriva – in prossimità e in conseguenza delle stesse – proprio in queste ore con un annuncio che il ministro ha dato ospite di Mattino Cinque su Canale 5, e che conferma la linea che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fin qui intrapreso.