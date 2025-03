Ilfattoquotidiano.it - “Vai dietro! Vai indietro, Eldar!”: pilota lascia i comandi dell’aereo nelle mani del figlio, gli audio choc in cabina prima dello schianto

Il 23 marzo 1994 dall’aeroporto di Šeremet’evo di Mosca decollò il volo Aeroflot 593 diretto ad Hong Kong, con a bordo 75 persone. Il velivolo non giungerà mai a destinazione, si schianterà nella Siberia occidentale, senza alcuna possibilità di scampo per i passeggeri. Aidell’Airbus 310-304 c’era Jaroslav Kudrinskij, uno degli ufficiali con più esperienza, e, ad accompagnarlo, il primo ufficiale Igor Vasilyevich Piskaryov, il quale vantava circa 5.800 ore di volo alle spalle. In quegli anni, i piloti russi avevano la possibilità di far viaggiare la propria famiglia a metà prezzo su un volo da loroto. Il comandante Kudrinskij fece salire a bordo i figli Jana e, rispettivamente di dodici e sedici anni, che avevano già volato con il padre in precedenza. Ma quel giorno, Kudrinskij violò il regolamento e non si limitò semplicemente a far entrare i figli in