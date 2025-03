Iltempo.it - "Vado a Mosca da sportivo ma se mi chiedono di rinunciare...". Totti e il viaggio in Russia

Leggi su Iltempo.it

Francescomette un punto definitivo alle polemiche che vanno avanti da giorni sull'evento che lo vedrà impegnato inad aprile. Ma intanto si è "beccato" il Tapiro d'oro. «Il miodi lavoro a, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io – ha detto la bandiera della Roma in una dichiarazione all'Ansa- non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anniin tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità. Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all'evento dinon esiterei un momento a fare un passo indietro».