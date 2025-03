Usura e sovraindebitamento, riunito il tavolo di coordinamento

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – No all’e al, si tiene alta l’attenzione al tema in provincia di Livorno. In questo senso si ènei giorni scorsi nella sede di Livorno della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ildiin materia di, che vede coinvolti i Centri di ascolto della provincia e l’ente camerale.Il momento di confronto e formazione sulle novità normative è frutto di una collaborazione avviata dalla Camera di Commercio con la Fondazione Toscana per la prevenzione dell’dal 2017, nella provincia di Livorno e dal 2020 in quella di Grosseto, di cui i centri di ascolto delle Misericordie sono espressione della presenza della Fondazione sul territorio, cui si è aggiunto lo sportello di Cecina della Fondazione nazionale Interesse uomo e presidio Libera, attivo in convenzione con il Comune di Cecina.