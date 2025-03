Ilgiornaleditalia.it - Usa, le chat del "piano di guerra" contro gli Houthi, capo Pentagono Hegseth: "Lancio di F18, droni MQ-9 e missili Tomahawk", Vance: "Eccellente"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

The Atlantic ha pubblicato leintegrale del "di" statunitense in Yemen La rivista The Atlantic diretta da Jeffrey Goldberg ha pubblicato i piani di attacco in Yemen condivisi da alti funzionari dell'amministrazione Trump sul gruppo dove Goldberg era stato invitato per errore