Napolitoday.it - Uomo si barrica nell'ex portineria di uno stabile nel cuore di Napoli: con lui un bastone, due spade e un martello

Leggi su Napolitoday.it

a tarda serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne per atti persecutori e minacce aggravate. In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla.