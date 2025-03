Tarantinitime.it - Uomo ferito in via Leonida, arrestato 22enne ivoriano

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha tratto in arresto nella serata di ieri un giovane di 22 anni, originario della Costa d’Avorio perché ritenuto presunto responsabile del reato di tentato omicidio e rapina.A seguito della segnalazione giunta al 112 N.U.E., gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti presso uno stabile di Viaove nell’androne dell’immobile hanno trovato una persona in stato di alterazione psicofisica con numerose ferite da taglio ed abbondante perdita ematica. L’, un tarantino di 39 anni, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.Nel corso del sopralluogo effettuato dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica della Questura, i poliziotti hanno constatato la presenza nell’androne del palazzo e sul selciato del marciapiede antistante di copiose tracce ematiche così come l’appartamento della presunta vittima era stato messo a soqquadro con evidenti segni di colluttazione (vasi e suppellettili infranti sul pavimento) ed altre abbondanti tracce ematiche.