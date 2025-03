Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 26/03/25

Leggi su Isaechia.it

E secondo voi io come cavolo la dovrei commentare ladi oggi di?No, davvero, qui l’impresa inizia a diventare sempre più difficile, eh, cioè siamo a livelli di NULLA INTERSTELLARE tali, che davvero scrivere un articolo di commento è un’impresa titanica.Che parole dovrei usare per commentare il NIENTE?Quanto dura laal netto delle pubblicità? Un’oretta?Bene, praticamente abbiamo avuto 50 minuti di balli e una decina di minuti totali di centro studio, roba che se andassi a passare un’ora del mio tempo in una sala da ballo sentirei comunque più discorsi di quelli sentiti oggi a.Scusatemi, quindi, se sarò particolarmente sintetica ma chi si è già puppato un’ora e oltre di nulla, non si merita di pupparsi anche righe su righe di me che parlo del nulla.