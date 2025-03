Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Giovanni Siciliano sotto accusa: gesto e polemiche social

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del trono over dic’è anche, che ha fatto discutere per le sue frequentazioni con Morena Farfante e Margherita Aiello. I telespettatori più affezionati ricorderanno cheaveva espresso una preferenza per Margherita, pur non disdegnando le attenzioni di Morena, generando una dinamica di forte tensione nello studio.gossip: la rivelazione di Morena suGli ammiccamenti di Morena Farfante nei confronti diavevano scatenato la gelosia di Margherita Aiello. Quest’ultima aveva rivelato di aver ricevuto un “ti amo” dall’uomo, a testimonianza delle forti emozioni vissute insieme. La situazione si era complicata al punto che entrambe le dame del trono over avevano deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere, lasciandomomentaneamente solo.