Isaechia.it - Uomini e Donne, “eri meglio prima, hai cambiato connotati, sei peggiorata!”: la reazione di Sonia Lorenzini alle critiche degli hater

ha condiviso un lungo sfogo social in seguito ad alcunedis che le hanno fatto delle.L’ex tronista diinfatti di recente ha creato un podcast dal titolo “Non un altro caz*o di Podcast” e qui ha raccontato di come è approdata al dating show:Perché ho partecipato al programma? Perché mi ha iscritto una mia amica.Poi ha spiegato come è cambiata la sua vita:Iodi fare, anche su una pagina social che poteva essere Instagram, raga io andavo via come il pane. Ero la Jennifer Lopez, del mio paese. Io vivo in un paese di 3000 anime e 2000 sono mucche. Se ho tradito? O se sono mai stata tradita? Comunichiamo ai miei ex fidanzati che ho sempre tradito alla fine della storia perché non riuscivo a lasciarli.La bugia più grande che ho raccontato su di me? Ho finto di essere una fanpage per scrivere ad un tipo, la sua fanpage.