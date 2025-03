Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist, Emozioni e Musica con Giuseppe Mario Finocchiaro ?

Nella nuova puntata di “”, il podcastle firmato Periodico Daily, protagonista è il flautista e compositore, che ci parlerà del suo emozionante progettole, l’album Emotions.Un Album Personale e Profondo perracconta che questo album rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso l’amore per l’arte e la natura. La suaè un riflesso delle sue esperienze personali e delleche ha vissuto. Il progetto è nato grazie all’intuizione della sua manager, Mariella Restucci, e si è sviluppato attraverso un processo creativo unico.L’ispirazione Dietro “Roses” Uno dei brani più significativi dell’album è “Roses”, che racconta un’esperienza molto personale. Durante un pellegrinaggio verso la Madonna dello Scoglio in Calabria,ha avvertito un profumo intenso di rose in un luogo arido e desolato.