Lopinionista.it - Unirai: “È l’ora che Prodi si scusi”

Romano– foto da sito ufficiale romano.itROMA – “Dopo le immagini inequivocabili che mostrano il gesto inaccettabile di Romanonei confronti di una giornalista, e ora che qualcuno, a livello di rappresentanza di categoria, si è tardivamente accorto del gesto e lo ha finalmente condannato, l’ex presidente della Commissione europea faccia l’unica azione che avrebbe dovuto fare già un secondo dopo l’accaduto: sipubblicamente. E sianche per aver mentito dicendo di aver solo “messo una mano sulla spalla” della giornalista. Alla verità dei fatti, ahilui, non si possono tirare i capelli”. Così in una nota, liberi giornalisti Rai.Questa la replica di, affidata a una nota ufficiale: “Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose rispetto a quanto accaduto Sabato, 22 marzo, a margine della presentazione del mio ultimo libro.