Unione europea sintomi di decadenza

La Storia narra che l’Impero Romano d’Occidente, dopo aver conquistato buona parte di quanto fosse possibile fare nel mondo allora conosciuto, cambiò passo. A metà del terzo secolo dell’era cristiana per lo stesso iniziò un lungo percorso diche si sarebbe esaurito solo a metà del secondo millennio. È quella l’epoca da cui gli storici iniziano a usare l’espressione Medio Evo. Il periodo che lo precedette iniziò a essere definito già molto tempo fa Basso Impero. Tale modo di qualificarlo vale ancora oggi per quella realtà geopolitica, per buona parte anche socio economica, conosciuta nel mondo come Europa Unita. Con buona approssimazione ciò è dovuto al fatto che i primi anni del terzo millenniostanno rivelando all’interno di essa, con frequenza sempre maggiore, comportamenti analoghi a quelli di circa due millenni orsono.