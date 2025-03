Lettera43.it - UniCredit, confermata la multa da 65 milioni di euro: «Valutiamo un ricorso al Tribunale Ue»

Ildell’Unionepea ha confermato le sanzioni imposte dalla Commissione a tre istituti bancari per pratiche anticoncorrenziali. Ladiè passata da 69,4 a 65di, mentre quella di Nomura è stata ridotta da 129,5 a 125,6. È rimasta invece invariata la sanzione per Ubs, che dovrà pagare 172,3di. Il caso riguarda un cartello tra sette banche, tra cui Ubs, Natixis,, Nomura, Bank of America, Portigon e NatWest, accusate di aver scambiato informazioni tra gennaio 2007 e novembre 2011 per ottenere vantaggi competitivi su operazioni relative ai titoli di Statopei.Andrea Orcel, ceo di(Imagoeconomica).: «Non siamo d’accordo con le conclusioni del»A seguito della decisione, un portavoce diha dichiarato: «Prendiamo atto della sentenza odierna deldell’Ue e della revisione al ribasso dellainflitta dalla Commissionepea già nel 2021» ma ha aggiunto che la banca «sta valutando un possibilealla Corte di Giustizia dell’Ue».