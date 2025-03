Puntomagazine.it - UNICEF Siria: più del 75% degli oltre 10 milioni di bambini sono nati in guerra

Leggi su Puntomagazine.it

: Questo mese la recente ondata di violenza nelle zone costiere dellaha causato la morte di almeno 13, tra cui un neonato di sei mesi.Almeno 5diancora a rischio a causa dei residuati bellici esplosivi, con quasi 300.000 ordigni letali sparsi nel Paese.Più del 40% delle circa 20.000 scuole del Paese rimane chiuso, lasciando2,4difuori dalle aule e più di 1 milione a rischio di abbandono scolastico.Più di 500.000sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione pericolosa per la vita. Questa è la fotografia impietosa dell’impietosa diffusa in una nota stampa.Mentre le famigliene si adattano a una nuova era nella storia del Paese dopo 14 anni di brutale conflitto, l’chiede un sostegno urgente per garantire aiun futuro sicuro e prospero.