Ilgiorno.it - Un’estate calma. Dopo la mezzanotte stop alla musica

Leggi su Ilgiorno.it

Approvato il nuovo regolamento di polizia urbana che prevede loe multe fino a 2mila euro per chi non rispetta i divieti e le prescrizioni. La stretta principale è contro i rumori notturni, anche tenuto conto del fatto che in passato molti residenti hanno lamentato gli schiamazzi per le vie del centro e laassordante nei locali, che inevitabilmente disturbavano il sonno e il riposo, specie nelle notti estive. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello sia di garantire il dirittoquiete di chi per tutto l’anno abita a Iseo senza nel contempo ledere le esigenze del turismo, cercando di favorire l’arrivo di visitatori interessati a godere a 360 gradi della Perla del Sebino, specie nelle ore diurne e serali. I locali pubblici e i club privati per potere diffondereall’esterno dovranno presentare la valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato.