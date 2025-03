Ilrestodelcarlino.it - Una vita nel Piccolo Coro: gli ex bambini ricordano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 1976 Francesca Bernardi, a nemmeno 4 anni, vince lo Zecchino d’Oro con ‘La teresina’. Fino al 1984 resta deldi Mariele Ventre. Il destino la riporta all’Antoniano, a distanza di 30 anni, questa volta come mamma di due coristi. Decide di raccogliere centinaia di testimonianze degli exper trasferirle sul suo blog. Oggi, quei ricordi diventano un libro, ‘In fila per sei col resto di due. Testimonianze musicali dal mondo dello Zecchino d’Oro e del’ (Format Edizioni, prefazione del regista Pupi Avati). Bernardi presenta il volume oggi alle 17,30 al Circolo dell’Esercito (via Marsala 12) assieme a Cinzia Demi, saggista e autrice, e al critico musicale Lucio Mazzi. All’evento partecipa anche ilVecchioni di Mariele, formato dagli ex solisti attivi tra gli anni Sessanta e Novanta.