Ilrestodelcarlino.it - Una vita con gli agricoltori Sergio Tarquini compie cento anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi è un giorno davvero speciale per il cavaliere Silvioche100. Un secolo di amore, un secolo di. Silvio è nato ad Ascoli nel 1925. É il penultimo figlio di una famiglia numerosa dedita al lavoro dei campi nel periodo in cui vigevano i patti della compartecipazione mezzadrile. Erano i tempi in cui i figli dei contadini vivevano la condizione dell’analfabetismo o semianalfabetismo. Silvio a quei tempi era riuscito a conseguire la licenza media. Due cose lo hanno sempre appassionato: il lavoro agricolo, che ha svolto per tutta la, e la politica. Strenuo oppositore del regime fascista, ha militato per moltinelle file del partito comunista italiano. Ad Ascoli ha ricoperto, tra gli60 e 70, per due legislature, il ruolo di consigliere comunale di opposizione.