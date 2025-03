Dayitalianews.com - Una tragedia ancora senza spiegazione: il cadavere di un uomo rinvenuto in un sito industriale dismesso. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto presso l’ex marmificio di Cisterna

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragico ritrovamento quello avvenuto adi Latina questa mattina, quando unvita è stato scoperto all’interno di un exsituato lungo via Monti Lepini, alle porte del centro cittadino.Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsiSul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’era più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di undi nazionalità straniera, probabilmentefissa dimora, che avrebbe trovato rifugio all’interno dello stabilimento, ormai in stato di abbandono da tempo.inper chiarire le cause della morteGli agenti della Polizia di Stato del commissariato dihanno avviato leper comprendere le circostanze del decesso e accertare se si sia trattato di cause naturali o se vi siano elementi che possano far ipotizzare un’altra dinamica.