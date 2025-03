Bergamonews.it - Una nuova fiscalità sulle flotte business: da Bonaldi il focus sugli incentivi 2025

Le nuove regole della legge di bilanciosu fringe benefit e auto aziendali hanno introdotto modifiche significative sulladelle, spingendo le imprese a rivedere le proprie strategie di mobilità e favorendo l’adozione di veicoli elettrici e ibridi. In questo scenario il primo incontro del cicloWorkshop, tenutosi sabato 22 marzo nell’Hangar Audi di via Gemelli, 30, Bergamo ha affrontato le nuove regole sui Fringe Benefitevidenziando, da un lato, le nuove opportunità per un parco auto aziendale più eco-sostenibile e, dall’altro, la necessità di attuare strategie chiare per affrontare la sfida della transizione verso la mobilità elettrica.Giovanni Bertocchi, responsabileGruppo Eurocar Italia e responsabileDivisioneGruppo, e Alberto Bosio, coordinatore del Team/PMI Divisione, hanno dialogato con Fabio Sannino, dottore commercialista e revisore legale presso lo studio Pedroli & Venier & Associati, sull’impatto delle nuove normative fiscalipiccole e medie imprese.