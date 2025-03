Ilrestodelcarlino.it - Una mostra celebra i vent’anni dell’ospedale

, è il momento di guardarsi alle spalle e fare un bilancio dei risultati ottenuti. E, questo, è esattamente ciò che ha fatto l’ospedale di Sassuolo, arrivato a spegnere venti candeline due mesi or sono. Dal 29 gennaio 2005 a oggi, il nosocomio ha attraversato due decenni influenzato - come, d’altronde, ognuno di noi - dalle rapide scoperte della medicina moderna: ladi Ospedale, gli strumenti di cura" racconta, infatti, l’evoluzione della struttura sanitaria sassolese. Una storia, iniziata con la fusione tra il vecchio ospedale e il complesso privato, che prosegue tutt’oggi, con metodi e strumentazioni assai più avveniristiche, senza dimenticare l’operato dei precursori. Negli ultimi, come confermano i medicidi Sassuolo, il progresso delle scienze mediche ha avuto conseguenze e benefici concreti, mutando i metodi di approccio ai pazienti e il lavoro degli stessi infermieri.