Spettacoloitaliano.it - Una Figlia da Salvare Tv8: trama e finale spiegazione del film 2022

UnadaTv8UnadaTv8 diretto da John Murlowski è prodotto da Lifetime nel. Il thriller, meglio conosciuto con il titolo “A Broken Mother” o “Stolen in Her Sleep”, vede come protagonista Hallie, madre di una bambina che ha subito un trapianto al cuore. Nel suo percorso incontrerà Megan, una donna che sembra nascondere un lato oscuro. La protagonista Hallie è interpretata da Morgan Bradley. La pellicola riprende il genere di Ridatemi mia.Di seguito: Unadadel.UnadacompletaLa neomamma Hallie Reynolds è devota alla sua piccola bambina, che ha avuto un trapianto di cuore quando è nata. Ma la maternità è estenuante e sua suocera è prepotente, quindi Hallie trova una nuova amica, Megan Banks.