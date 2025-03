Ilfattoquotidiano.it - Un uomo torna a casa e scopre che stava “convivendo” con un orso di 200 kg: “Sentivo degli strani rumori: c’era qualcosa sotto casa mia”

Samy Arbid,to adopo l’evacuazione per l’incendio Eaton Fire ad Altadena, California, si è trovato di fronte a un ospite inatteso: un. La compagnia elettrica aveva segnalato un ostacolola sua abitazione, impedendo il ripristino dell’energia. Scendendo nel seminterrato per investigare, Arbid ha scoperto che unnero da 238 chili si era rifugiatola. “Credo che durante l’incendio sia rimasto seduto lì”, ha raccontato l’a una tv locale, aggiungendo poi: “Credo che fosse spaventato, alla ricerca di un rifugio”.Il Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della California è intervenuto, ma l’era troppo grande per essere sedato con i metodi standard. Così, il team guidato dallo scienziato ambientale Kevin Howells ha trovato un piano alternativo: attirare l’con una trappola ricca di cibo, tra cui pollo arrosto, sardine, mele e burro di arachidi.