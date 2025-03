Un tram per la vita | gli studenti della Porto Romano incontrano Emanuele Di Porto e Tea Ranno

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 26 marzo 2025 – L’Istituto Comprensivodi Fiumicino, lunedì 24 marzo, ha avuto l’onore di ospitareDi, sopravvissuto al rastrellamento nazista del 16 ottobre 1943, e la scrittrice Tea, autrice del libro Unper la(Rizzoli), che racconta la sua straordinaria storia di salvezza.Nel tragico giorno del rastrellamento del Ghetto di Roma, un bambino di dodici anni,, vide la madre caricata su un camion dai tedeschi. Nel tentativo di raggiungerla, fu spinto via da lei, che con quell’ultimo gesto gli salvò la. Il piccolo trovò rifugio su une iniziò un viaggio disperato che lo portò fino al capolinea. Confessò al bigliettaio di essere ebreo e di essere braccato dai nazisti. Fu allora che l’autista del, e in seguito altri, lo aiutarono a nascondersi e a sopravvivere per tre giorni, fino al momento in cui riuscì a ricongiungersi con il padre.