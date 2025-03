Un progetto per studiare l’impatto economico dell’erosione costiera sulla provincia di Massa Carrara

Leggi su Corrieretoscano.it

– Erosione, innalzamento dei mari e cambiamenti climatici al centro delfinanziato dalla Regione con fondi deltransfrontaliero Interreg. Con l’approvazione dello schema di convenzione interpartenariale da parte del presidente delladi, Gianni Lorenzetti, fa un passo avanti verso la realizzazione Tratt’eau, iltransfrontaliero che mette assieme in un vasto partenariato che va dalla Francia alla Corsica, passando per l’Italia, territori interessati dal fenomeno erosivo.Il, al quale, in corso di candidatura aveva aderito nel 2024 come partner la, è stato approvato dalla Regione Toscana ed ammesso ad un finanziamento complessivo di 1.729.387 euro (con una quota di 252 mila euro per la) all’interno del Programma di Cooperazione INTERREG VI-A Italia Francia Marittimo 2021-2027.