Tarantinitime.it - Un premio per i giovani imprenditori, candidature entro fine aprile

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“Innovativi per vocazione”, Confcommercio Taranto lancia unche riconosce e valorizza le impreseli che si distinguono per innovazione, sostenibilità e diversificazione. Ilche è alla sua prima edizione, è ideato dalla categoriaConfcommercio Taranto e verrà assegnato annualmente. L’avviso con il regolamento del1° edizione, ed i moduli di partecipazione, da ieri, 25, è pubblicato sul sito di Confcommercio (www.confcommerciotaranto.it ). Ledovranno pervenire alla Confcommercioil 30, all’ indirizzo email [email protected] . Possono partecipare alle imprese iscritte alla Camera di commercio di Brindisi e Taranto da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Avviso; è essenziale che la media di età dei componenti della compagine societaria non superi i 42 anni.