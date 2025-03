Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, trame UPAS di giovedì 27 marzo 2025: Gennaro incalza Ferri, Vinicio fugge dal passato

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nell’episodio di27, emergono importanti sviluppi sul fronte medico e aziendale. I dottori che hanno in cura Michele Saviani stanno valutando la possibilità di sottoporlo a un secondo intervento chirurgico, che potrebbe rivelarsi risolutivo per i problemi di salute del giornalista?. Mentre in ospedale si decide il da farsi per Michele, ai Cantieri . L'articolo Unaldi27dalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.