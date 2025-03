Liberoquotidiano.it - Un nuovo Pontificato: cosa cambia dopo il ricovero

Una notte tranquilla, tutto sommato, quella passata tra domenica e lunedì, anche se non sarà stato facile per il Papa tornare a riposare, mangiare, pregare, tentare di dormire nella sua stanza a casa Santa Marta, in Vaticano,oltre un mese dial Gemelli. È appena cominciata la sua “convalescenza blindata” prescritta dai medici, della durata di almeno due mesi (ma diversi esperti sostengono che due mesi sembrano pochi), con le fondamentali e quotidiane terapie respiratorie e motorie. Non potrà ricevere se non poche persone, né potrà mangiare nel refettorio comune, ma i suoi pasti, come è successo già da ieri, li consuma nel suo appartamento al secondo piano, per l'appunto a Santa Marta. «Ci siamo preparati per accoglierlo a casa», aveva assicurato LuigiCarbone, vicedirettore della Direzione Igiene e Sanità dello Stato della Città del Vaticano e medico referente del Santo Padre, spiegando che al Papa durante la convalescenza viene assicurato il fabbisogno giornaliero di ossigeno e l'assistenza medica 24 ore su 24, che la Direzione vaticana può fornire anche in situazioni di emergenza.