Casertanews.it - Un nuovo luogo di svago e cultura, nasce l'Arena Club

Leggi su Casertanews.it

Unspazio per gli eventi a Baia Domizia:l’. Questoè stato concepito come un punto di ritrovo per i giovani, dove poter stare insieme, divertirsi e ballare, contribuendo a creare un ambiente positivo e vivace. Il Sindaco di Cellole Guido Di Leone, insieme all’Assessore al.