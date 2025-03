Ilrestodelcarlino.it - Un murale per il Bologna e i suoi tifosi: “Motivo di orgoglio per tutta la città”

, 26 marzo 2025 – Undedicato alnel cuore del quartiere Savena. Un’opera visibile a tutti, undiper lae uno stimolo, nel segno dei colori rossoblù, per avvicinare sempre più persone alla squadra e al mondo del tifo. Così è stato inaugurato il nuovonel sottopasso della pista ciclabile ‘Carlo Piazzi’. Presente anche il sindaco Matteo Lepore, oltre all’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid, all’assessore allo Sport Roberta Li Calzi e a Marzia Benassi, presidente del quartiere Savena. Il sottopasso ciclo-pedonale che collega via Genova con via Cracovia ogni giorno viene percorso da centinaia di persone. Ilquindi, realizzato da due writer, riflette proprio lo spirito del tifo e dell’amore per il. E ricorda anche lo scudetto del 1964.