Nerdpool.it - Un misterioso annuncio in diretta dei Marvel Studios manda nel panico i fan (è il cast di Doomsday?)

Leggi su Nerdpool.it

Sembra che isi siano decisi a rivelare qualcosa di scottante. È da poco iniziata unamisteriosa in tutti i loro canali social e molti fan sono convinti che si tratti della rivelazione delcompleto del quinto capitolo della serie Avengers, Avengers:. Potrebbe però volerci un po’ di tempo prima che i fan possano avere un quadro completo, dato che sembra che stiano annunciando un nuovo membro delogni 15 minuti. Se questo è effettivamente ildie non vedete l’ora di scoprire quali Vendicatori torneranno, ci vorrà un po’ di tempo.Lo streaming è iniziato alle 16:00 (ora italiana), quando i canali socialihanno dato il via a un video incon un’inquadratura di una sedia con il nome di Chris Hemsworth stampato sul retro.