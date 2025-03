Ilgiorno.it - Un capolavoro contro i pregiudizi, la campagna choc di Monza: “Autistico un c... o!” sui manifesti

Leggi su Ilgiorno.it

– “un c.o!“. è il messaggio che campeggia a caratteri cubitali suiaffissi in questi giorni a, Seregno e Meda. Ma al posto di una parolaccia, i puntini sono occupati da una parola magica e il risultato è semplice: “un!“. Un messaggio necessario, spiegano i promotori dell’associazione Facciavista, perché “l’autismo è ancora vittima di stereotipi,e ignoranza. Troppe persone lo vedono come un limite, una malattia, qualcosa di sbagliato. Associazione Facciavista vuole ribaltare questa narrazione con un messaggio forte, diretto, che non passa inosservato: dove qualcuno non vede un c. noi vediamo un, se lo vuoi, puoi”. Un’affermazione che provoca e obbliga a fermarsi e pensare. “Cosa metteresti tu dopo quei puntini? Un insulto? Uno? O forse.