Un Canto alla Felicità | Benito Adami e la sua raccolta poetica

Tempo di lettura: 2 minutiCome il gallofelice al nuovo giorno (Europa Edizioni), è unadi poesie che è un invito a riscoprire la luce nelle piccole cose e nelle pieghe del tempo, in un ponte tra cuore e mente. La, disponibile in diverse librerie, sarà presentata oggi 26 marzo alle 18:00, presso la libreria Imagine’s Book (ex Guida) in Corso Garibaldi 142 a Salerno.conquista i lettori con unache trasforma il quotidiano in un viaggio introspettivo, celebrando attraverso versi limpidi e immagini evocative la bellezza, nascosta nei gesti semplici. Strutturato in tre sezioni – alba, mezzogiorno, tramonto – il libro segue il ritmo deldel gallo, simbolo di rinascita e ciclicità. Nella sua prefazione, Marco Santagata celebra l’opera come «un viaggio nell’umano che sfiora l’eterno», evidenziando la capacità didi fondere introspezione e universalità, collegando in un’esperienza accessibile, ma trasformativa, passato e futuro.