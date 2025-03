Ilrestodelcarlino.it - Un cammino lungo 140 anni. Festa con eventi e un sito dedicato

Il Resto del Carlino compie 140. Parliamo di 140di pagine scritte insieme. Per questo sono tanti i partner commerciali che hanno voluto festeggiare questo compleanno, mentre diversi comuni hanno dato il patrocinio per ricordare l’importanza di unche racconta ogni giorno chi siamo. Per le 140 candeline del Carlino sono tante le iniziative messe in campo: un tour nelle città di Emilia-Romagna e Marche, un magazine da collezione di 128 pagine con interviste, approfondimenti, commenti e questo secondo inserto speciale di 40 pagine che racconta il rapporto tra il nostro quotidiano, istituzioni, aziende, banche e associazioni del nostro territorio. Oltre al giornale cartaceo, ci saranno tanti contributi social e unper festeggiare l’avvenimento con contenuti esclusivi che raccontano la storia del giornale.