Agi.it - Un bus turistico è precipitato nel fiume Po a Torino. Morto l'autista

AGI - Un autobusprivato è caduto nelPo, nel centro di, all'altezza del Ponte Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con i sommozzatori, oltre al 118 e alle forze dell'ordine. Recupero dell'e ricerche in corso L'è stato recuperato ancora in vita, ma è spirato poco dopo. Sul pullman non erano presenti passeggeri. Tre donne che stavano camminando sul marciapiede sono state investite e sono rimaste ferite. Sono state trasportate all'ospedale Cto di. Le operazioni di ricerca di eventuali altre persone coinvolte sono ancora in corso. Nella zona, centralissima, si è radunata una folla di curiosi che sta assistendo alle operazioni di recupero. I Vigili del Fuoco stanno operando con una decina di mezzi, anche in acqua, per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.