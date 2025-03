Umbria sempre più famiglie chiedono il mutuo | finanziamenti per 1078 milioni destinati all’acquisto della casa

Lanazione.it - Umbria, sempre più famiglie chiedono il mutuo: finanziamenti per 107,8 milioni destinati all’acquisto della casa

Perugia, 26 marzo 2025 – Continua a crescere la richiesta dei mutui da parte delleumbre: l’aumento si è verificato anche nel terzo trimestre (dopo l’incremento del secondo semestre), mentre un calo si era avuto nei primi 90 giorni del 2024. Ma va detto che chi sottoscrive unnella regione viene finanziato circa il 17% in meno rispetto al mutuatario medio italiano. E’ quanto emerge dai dati forniti da Kiron, Gruppo Tecno. Nel dettaglio lenostra regione hanno ricevutoper l’acquisto dell’abitazione per 107,8di euro dal 1° luglio al 30 settembre, che collocano la regione al 16° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dello 1,00%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +11,9%, per un controvalore di +11,5di euro.