ULTIM’ORA F1 forfait per il GP di Suzuka | è ufficiale | La scuderia annuncia il sostituto

F1,per il GP di: èLail">La Formula 1 non si ferma e, dopo il weekend in Cina, è già tempo di pensare alla prossima tappa del Mondiale, dove mancherà un grande protagonista.Dopo la vittoria della gara Sprint, si pensava ad un weekend diverso: la Ferrari chiude il Gp di Cina al quinto posto con Leclerc e al sesto con Hamilton.Già una domenica piuttosto anonima, se non fosse che a fine gara il monegasco è stato squalificato per il peso della vettura inferiore al consentito mentre Hamilton ha subito la stessa sorte per via di irregolarità riguardanti il fondo. Un disastro.Ora, però, tutte le attenzioni si spostano sul prossimo appuntamento: il Gran Premio del Giappone. La pista diè una delle più amate dai piloti, ma anche una delle più difficili da affrontare.