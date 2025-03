Ilrestodelcarlino.it - Ultimi due appuntamenti con il ’Marzo delle donne’

Venerdìduecon il ‘Marzo, la rassegna ideata dall’amministrazione comunale e dal Forum sui Generis in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna e partecipata in modo significativo da associazioni, cittadini e realtà locali. Alle 18 ai Giardini pubblici di Cesena si leverà il sipario sull’iniziativa ‘Era proprio mia quella voce’, concerto di cantautrici ispirato ai versi di Patrizia Cavalli. Dal pomeriggio, fino alle 22, si alterneranno sul palcoscenico: Canta Fino a Dieci, collettivocantautrici Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace, Denise Battaglia, cantautrice e polistrumentista romagnola, e il quartetto Le Luride che farà ballare tutte e tutti con un dj set anni ‘80, ‘90, 2000. In serata, a partire dalle 20, nella sala Gramsci di San Mauro Pascoli sarà proiettato il film documentario ‘5 Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans’ di Elisa Mereghetti e Marco Mensa.