Metropolitanmagazine.it - Ultima Generazione di nuovo nel ristorante di Carlo Cracco, è il terzo blitz: Interviene la polizia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

da parte dineldi, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Si tratta di due ragazze e un ragazzo che alle 13:30 hanno fatto il loro ingresso nel locale; poco dopo è intervenuta laper bloccarli.dineldiFoto da RicettaSprint.itDue ragazze e un ragazzo attivisti ditornano neldia Milano per protestare e sottolineare il loro essere contrari alle disuguaglianze sociali. Poco dopo è intervenuta lache li ha bloccati e portati in questura per accertarsi della dinamica dei fatti.Come riporta Adnkronos, gli attivisti dihanno spiegato circa l’accaduto:“Siamo per la terza volta nelper denunciare un’Italia sempre più divisa, dove le disuguaglianze crescono nell’indifferenza di chi detiene il potere e vive nel lusso Scegliamo di venire qui perché questo luogo rappresenta una realtà distaccata, una bolla che esiste solo grazie allo sfruttamento e alla precarietà di chi sta fuori.