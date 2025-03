Ilrestodelcarlino.it - Uisp, marzo straordinario e 5000 atleti coinvolti tra arti marziali, volley, basket, danza e ritmica

Un mese didai numeri straordinari quello organizzato daModena che tra tutte le sue attività, dal podismo alla, dalla ginnastica al judo per arrivare al pattinaggio e agli sport di squadra, ha messo in campo, pista e pedana sin qui oltresportivi. Partendo dal primo weekend del mese, quando la Judo Challenge di Carnevale organizzata al PalaMolza ha fatto gareggiare 160 bambini, con anche un collegamento in diretta con Rio de Janeiro e il progetto diavviato daModena Solidarietà nel quere di Vila Mimosa Sempre 1 e 2, ma a Carpi, il settore pattinaggio ha dato l’opportunità a 230e atlete in erba di esibirsi nel "Trofeo Promozionale", triplicando di fatto i numeri dello scorso anno. Donne in Corsa ha riempito il centro di Modena l’8con 2000 presenze, mentre nei due weekend centrali disi sono svolte anche tante finali di pallavolo provinciali: in Under 18 ha vinto la Maritain su Nonantola, in Under 14 Nonantola si è presa il titolo mentre in Under 15 a vincere è stata Savignano, infine nell’Under 11 mista 4X4 successo della Solarese.