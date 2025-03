Zonawrestling.net - UFFICIALE: Paige/Saraya lascia la AEW, rescissione consensuale del contratto

L’ex AEW Women’s World Championnon fa più parte della compagnia di wrestling. Dopo essere rimasta lontana dai riflettori dallo scorso ottobre, la wrestler ha confermato oggi che la sua avventura con la All Elite Wrestling è giunta al termine.La separazione trae AEW: una decisione condivisaha annunciato la separazione dalla promotion di Tony Khan attraverso i social media, sottolineando come si sia trattato di una scelta reciproca e priva di tensioni o malumori.“È una decisione condivisa! Ho amato il mio periodo in AEW e mi sono davvero divertita con le ragazze del roster. La AEW avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Tony è stato fantastico, la AEW è stata fantastica. Mi sento fortunata ad aver fatto parte di questa famiglia per un paio d’anni.