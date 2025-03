Quifinanza.it - Ue, piano comune contro guerra e catastrofi naturali: “Scorte per 72 ore”

Il vento belligerante che soffia sul mondo intero ha spinto l’Unione europea ad adottare una serie di misure preventive a tutela della salvaguardia dei cittadini. Tra queste rientra il nuovoUelae le, da intendersi come una vera e propria strategia che i civili e gli Stati membri dovranno applicare in caso di crisi. Nel concreto, all’interno dell’Eu preparedness union strategy vengono indicate 30 azioni chiave da compiere in caso di emergenza e unoperativo dettagliato di preparazione alla stessa.La borsa di resilienza per 72 oreCosì come indicato dalla Commissione Ue e dall’Alta rappresentante Kaja Kallas, lo scopo delè migliorare la capacità di risposta dei cittadini in caso di “tensioni e conflitti geopolitici, minacce ibride e cybersecurity, manipolazione e interferenza di informazioni straniere, cambiamenti climatici e”.