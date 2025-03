Liberoquotidiano.it - Ue, omaggio del centrosinistra alla targa per Altiero Spinelli

di associazioni e parlamentari delle opposizioni, in occasione dell'anniversario dei Trattati di Roma,dedicata ad, posizionata al numero 17 di via Uffici del Vicario a Roma, luogo di nascita dell'ideatore - insieme a Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni - del Manifesto di Ventotene. In quello stesso luogo oggi ha sede un'ala della Camera dei Deputati. L'iniziativa è stata organizzata da Pier Virgilio Dastoli, presidente del 'Movimento Europeo' italiano e collaboratore storico di: "Non c'è da sorprendersi del fatto che Giorgia Meloni ha detto che quella di Ventotene non è la sua Europa", dice a LaPresse Dastoli, secondo cuinon ne sarebbe stato stupito e avrebbe continuato la sua battaglia "indipendentemente da queste frasi". Per il braccio destro di, infatti, il Manifesto di Ventotene "nella situazione attuale dell'Europa e del mondo è attuale ancora oggi e non è reliquia storica".