Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, nuovi attacchi russi segno che Mosca non vuole pace

Leggi su Lapresse.it

Milano, 26 mar. (LaPresse) – “Ieri sera, i nostri cieli hanno registrato altre 117 prove di come laa continui a trascinare questa guerra: 117 droni d’attacco, la maggior parte dei quali Shahed. Un numero significativo è stato abbattuto dai nostri difensori aerei”. È quanto fa sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr. “Lanciaresu così vasta scala dopo i negoziati per il cessate il fuoco è un chiaro segnale al mondo intero chenon perseguirà una vera”, scrive, “dall’11 marzo c’è stata una proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco totale, una completa interruzione degli. E letteralmente ogni notte, attraverso i suoi, laa continua a dire ‘no’ alla proposta didei nostri partner”.