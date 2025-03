Secoloditalia.it - Ucraina, vertice a Palazzo Chigi Meloni-Tajani-Salvini. La premier parte per Parigi forte dell’unità

Dossiersul tavolo delpresieduto dallaGiorgiacon i ministri Antonio(in video-collegamento), Matteoe Guido Crosetto alla vigilia del summit dei volenterosi a, dove è attesa la presidente del Consiglio. Un ‘quadriangolare’ di circa un’ora che smentisce plasticamente rumors e fake news su frizioni ‘insanabili’ tra i vice. Balle clamorose, come il finto scoop de La Stampa che annunciava l’assenza del leader leghista alla riunione di. Nulla di più falso. “Ilè andato benissimo”, diceai cronisti arrivando alla Camera per una conferenza stampa sulla sanità. “Clima positivo e concordanza” sui temi trattati, questo il bilancio dell’incontro incentrato sulle garanzie per Kiev nella prospettiva euroatlantica.