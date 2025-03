Tpi.it - Ucraina: Trump è d’accordo con Vance sugli “scrocconi” europei e valuta l’alleggerimento delle sanzioni alla Russia

Il presidente degli Stati Uniti Donaldsi è dettocon il suo vice JDe con il suo segretarioDifesa Pete Hegseth, che in una chat riservata con altri importanti funzionari dell’amministrazione di Washington avevano definiti glidegli “”, mentre ha annunciato che gli Usa stannondo le condizioni poste dper raggiungere un cessate il fuoco in, tra cui secondo il Cremlino figura anche.“Odio salvare di nuovo l’Europa”, aveva scritto 14 marzo il vicepresidente Usa JDin una chat su Signal con i segretari di Stato,Difesa e al Tesoro Marco Rubio, Pete Hegseth e Scott Bessent, il direttore della CIA John Ratcliffe, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa bianca Mike Waltz, la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard, l’inviato del presidentein Medio Oriente e principale negoziatore per l’Steve Witkoff; il capo dello staff della Casa bianca Susie Wiles e il suo vice Stephen Miller, a cui era stato erroneamente invitato anche il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg.