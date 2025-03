Iltempo.it - Ucraina, scambio di accuse Mosca-Kiev. Zelensky: la Russia "non vuole la pace"

Se da una parte laassicura che il dialogo con gli Stati Uniti proseguirà, facendo sperare in nuovi passi in avanti verso il cessate il fuoco in, dall'altra non si ferma loditra la. Il tema riguarda i raid sulle infrastrutture energetiche, nonostante l'accordo di tregua. Secondo il Cremlino, da parte delle forze ucraine "ci sono stati tentativi di colpire negli ultimi giorni e sono ben noti". "Pur essendo consapevoli che l'incapacità del regime didi negoziare è stata dimostrata più di una volta", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, "crediamo comunque che questo accordo debba essere ovviamente rispettato". "L'ordine di Putin riguardante il cessate il fuoco sui siti energetici", ha aggiunto, "è in vigore e viene implementato dalle nostre forze armate".