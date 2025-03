Lapresse.it - Ucraina, reporter russa Anna Prokofieva uccisa da una mina nella regione di Belgorod

Leggi su Lapresse.it

La, dell’emittente statale Pervij Kanal (Channel One), è rimastada unadi, al confine con l’. L’annuncio “La corrispondente militare di Channel Oneè morta mentre svolgeva il suo dovere professionale. Ciò è accadutodi, al confine con l’, dove la troupe dell’emittente è saltata in aria a causa di unanemica. Il cameraman Dmitry Volkov, che era con, è rimasto ferito“. Lo ha riferito l’ufficio stampa di Channel One, la principale emittente televisiva pubblica della Russia. “aveva 35 anni“, si legge nel comunicato, “si era laureata in giornalismo presso l’Università Rudn di Mosca e parlava fluentemente spagnolo. Ha lavoratoredazione spagnola dell’agenzia Rossiya Segodnya.